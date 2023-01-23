『500GB TOSHIBA 東芝 3.5インチ内蔵型ハードディスク HDD SATA600 7200rpm 32MB バルク DT01ACA【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 29分に出品され04月07日 07時 29分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

500GB TOSHIBA 東芝 3.5インチ内蔵型ハードディスク HDD SATA600 7200rpm 32MB バルク DT01ACA



【商品説明】

・バルク（簡易包装）品

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 15.40 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。