『天宮こころ コスプレ 衣装 amamiya kokoro ロリ 風 新ビジュアルお披露目 仮装 変装 cosplay コスチューム イベント【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 22時 09分に出品され04月19日 22時 09分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）
構成:シャツ、コート、スカート、帽子、リボン、髪飾り、ワッペン、腰帯。
材質:高級ポリエステルなどで制作しました。
※衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているのでカット部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）
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落札価格7589円
131 入札履歴
終了
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