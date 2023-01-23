『jada toys FAST&FURIOUS ワイルドスピード 1/24スケール ダイキャストカー DOMS 1970 DODGE CHA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 37分に出品され03月28日 16時 37分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

jada toys FAST&FURIOUS ワイルドスピード 1/24スケール ダイキャストカー DOMS 1970 DODGE CHA



【商品説明】

・キャラクター : 「ワイルドスピード」



【サイズ】

高さ : 11.91 cm

横幅 : 12.09 cm

奥行 : 25.30 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ jada

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FAST&FURIOUS

ワイルドスピード

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ダイキャストカー

DOMS

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