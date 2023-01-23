『jada toys FAST&FURIOUS ワイルドスピード 1/24スケール ダイキャストカー DOMS 1970 DODGE CHA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 37分に出品され03月28日 16時 37分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
jada toys FAST&FURIOUS ワイルドスピード 1/24スケール ダイキャストカー DOMS 1970 DODGE CHA
【商品説明】
・キャラクター : 「ワイルドスピード」
【サイズ】
高さ : 11.91 cm
横幅 : 12.09 cm
奥行 : 25.30 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
886 入札履歴
終了
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