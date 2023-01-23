『サロペットパンツ オーバーオール 7分丈パンツ 子供用 夏 おしゃれ 可愛い かわいい シンプル 女の子 女児 ベビー服 赤ちゃん 幼児 キッズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 12時 32分に出品され04月24日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国中国

素材：綿100（%）

色：写真色

サイズ

7 着丈/73 身長/100-105(cm）

9 着丈/79 身長/105-110(cm）

11着丈/83 身長/110-115(cm）

13着丈/88 身長/115-120(cm）

15着丈/93 身長/120-130(cm）

サイズ表の実寸法は3cm程度（ニットの場合は2?4cm程度）の誤差がある場合がございますので、予めご了承ください。