子供 ドレス ピアノ 発表会 キッズ ミディアム丈 サテン モノトン 上品 女の子 ドッキングワンピ 夏 タンクワンピ フォーマル ファスナー 結婚式 フラワーガール【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

セット内容 .:*†˚





子供ドレス 「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」





素材 .:*†˚





ガーゼ/ポリエステル





カラー .:*†˚





写真をご参照ください





サイズ（cm） .:*†˚





100/バスト56 ウエスト53 肩幅27 着丈56 110/バスト60 ウエスト56 肩幅28 着丈61 120/バスト64 ウエスト60 肩幅29 着丈66 130/バスト68 ウエスト63 肩幅30 着丈72 140/バスト72 ウエスト66 肩幅32 着丈78 150/バスト76 ウエスト70 肩幅34 着丈84 160/バスト80 ウエスト73 肩幅35 着丈90 モデル/身長120 体重22kg バスト59 ウエスト57 試着サイズ120 ※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください