『子供 ドレス ピアノ 発表会 キッズ ミディアム丈 サテン モノトン 上品 女の子 ドッキングワンピ 夏 タンクワンピ フォーマル ファスナー 結婚式 フラワーガール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 50分に出品され03月22日 02時 50分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容 .:*†˚
子供ドレス 「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
素材 .:*†˚
ガーゼ/ポリエステル
カラー .:*†˚
写真をご参照ください
サイズ（cm） .:*†˚
100/バスト56 ウエスト53 肩幅27 着丈56 110/バスト60 ウエスト56 肩幅28 着丈61 120/バスト64 ウエスト60 肩幅29 着丈66 130/バスト68 ウエスト63 肩幅30 着丈72 140/バスト72 ウエスト66 肩幅32 着丈78 150/バスト76 ウエスト70 肩幅34 着丈84 160/バスト80 ウエスト73 肩幅35 着丈90 モデル/身長120 体重22kg バスト59 ウエスト57 試着サイズ120 ※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください
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落札価格7589円
810 入札履歴
終了
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