『(ソウビエン) 重ね衿 橙色 オレンジ 金色 桜 ストライプ 友禅 正絹 三重 4way 振袖向け 和装小物【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 54分に出品され03月18日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
かんざし、髪飾り
【商品名】
(ソウビエン) 重ね衿 橙色 オレンジ 金色 桜 ストライプ 友禅 正絹 三重 4way 振袖向け 和装小物
【商品説明】
・メイン素材: シルク
・素材構成: 小桜：絹100%， 金：アルミ箔， 友禅：絹100%
・［サイズ］幅：約5.5cm 長さ：約127cm
・［素材］小桜：絹100% 金：アルミ箔 友禅：絹100%
・［色］橙色
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X07J1LSFXD
(ソウビエン) 半衿 白 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 留袖 婚礼 白無垢 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 紫系 カラフル 梅 花 矢羽根 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 帯揚げ帯締めセット 黒 ブラック 紅葉 楓 正絹 シルク フォーマル 弔事 法事 着物 和装
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 黒 白 金色 椿 花 七宝繋ぎ 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 緑 ピンク 椿 花 七宝繋ぎ 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 黄色 橙色 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 紫系 ダークパープル 赤 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 白 金色 梅 花 矢羽根 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 留袖 婚礼 白無垢 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 黄土色 オークル カラフル 梅 花 矢羽根 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 黒 赤 金色 椿 花 七宝繋ぎ 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 黒 白 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 白 赤 金色 菊青海波 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 半衿 黄色系 黄土色 オークル ピンク 椿 花 七宝繋ぎ 刺繍 新合繊 シルエリー 振袖向け 和装小物 日本製
¥ 7589
(ソウビエン) 帯締め 黄緑色 グリーン 金 桜 花 トンボ玉 フェイクパール 飾り 手組みひも 正絹 四つ組 帯締 帯じめ おびじめ 成人
¥ 7589
和装バッグ 印伝風バッグ 横長 黒色 日本製 手提げバッグ 和装かばん
¥ 7589
扇子箱付き黒塗 9寸5分 舞扇子赤黒地に刷毛目 日本製 （踊り 稽古 日舞 日本舞踊 新舞踊 歌謡舞踊 民謡 民踊 舞台 飾り 演劇 着物
¥ 7589
扇子箱付き黒塗 9寸5分 舞扇子天金ゴールド暈し日本製 踊りの舞台やお稽古に（踊り 稽古 日舞 日本舞踊 新舞踊 歌謡舞踊 民謡 民踊 舞台
¥ 7589
扇子箱付き黒塗 9寸5分 舞扇子黒地暈しに桜日本製 踊りの舞台やお稽古に（踊り 稽古 日舞 日本舞踊 新舞踊 歌謡舞踊 民謡 民踊 舞台 飾
¥ 7589
落札価格7589円
76 入札履歴
終了
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