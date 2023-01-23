『(ソウビエン) 重ね衿 橙色 オレンジ 金色 桜 ストライプ 友禅 正絹 三重 4way 振袖向け 和装小物【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 54分に出品され03月18日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 かんざし、髪飾り

【商品名】

(ソウビエン) 重ね衿 橙色 オレンジ 金色 桜 ストライプ 友禅 正絹 三重 4way 振袖向け 和装小物



【商品説明】

・メイン素材: シルク

・素材構成: 小桜：絹100%， 金：アルミ箔， 友禅：絹100%

・［サイズ］幅：約5.5cm 長さ：約127cm

・［素材］小桜：絹100% 金：アルミ箔 友禅：絹100%

・［色］橙色



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X07J1LSFXD

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ (ソウビエン)

重ね衿

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