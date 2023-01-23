『和装バッグ 印伝風バッグ 横長 黒色 日本製 手提げバッグ 和装かばん【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 04時 40分に出品され03月09日 04時 40分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
かんざし、髪飾り
【商品名】
和装バッグ 印伝風バッグ 横長 黒色 日本製 手提げバッグ 和装かばん
【商品説明】
・ちょっとしたお出かけにいかがですか！
・【サイズ】 横幅 約33cm(底)・高さ約16cm・マチ約12cm(底)
・【商品名】 スエード調印伝風和装バック
・メイン素材: レーヨン
・素材構成: 100% レーヨン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
173 入札履歴
終了
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