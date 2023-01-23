『molten(モルテン) バスケット ポゼション表示器 POSSE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 07分に出品され03月27日 01時 07分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
molten(モルテン) バスケット ポゼション表示器 POSSE
【商品説明】
・倒れたり落としたりしても壊れにくい耐衝撃材を使用しています
・原産国:日本
・幅25×奥行8×高さ18cm
・約400g
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
355 入札履歴
終了
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