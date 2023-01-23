『デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ ROB M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 13時 33分に出品され03月27日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ ROB M
【商品説明】
・SIZE:XA ゆき丈:97cm 身幅:65cm 着丈:75cm
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 28.20 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
698 入札履歴
終了
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