『デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ ROB M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 13時 33分に出品され03月27日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント フィットネス ジャケット DTM-3911 メンズ ROB M



【商品説明】

・SIZE:XA ゆき丈:97cm 身幅:65cm 着丈:75cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。