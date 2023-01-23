『【セット商品】IKEA イケア 収納コンビネーション パイン トレイx2個 ボックスSサイズx2個 32x44x53cm v0046 TROFAST トロファスト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 14時 36分に出品され04月04日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フレーム・トレイ(2個)・収納ボックスS (2個)のセットになります



【フレーム】 ※組立サイズ

奥行き: 44cm

高さ: 53cm

幅: 32cm

素材：パイン無垢材 着色アクリルクリアラッカー



【トレイ】 (2個)

高さ: 5cm

長さ: 42cm

幅: 30cm

重さ: 0.35 kg



【収納ボックス】S (2個)

高さ: 10cm

長さ: 42cm

幅: 30cm

重さ: 0.35 kg

素材：ポリプロピレンプラスチック



中性洗剤を含ませた布で拭いてください

きれいな布でから拭きしてください



仕切り付きのトレイは、カラーペンやビーズ、ひも、おもちゃのフィギュアなどの小さなものを見つけやすくなります

中身を汚れやホコリから守りたいときは、別売りのTROFAST トロファスト ふたを組み合わせられます

フレームはガイドレール付き。ボックスや棚板を好きな高さに取り付けられます



※カラーバリエーションは2色です。

グレー イエロー s19480896

グレー ホワイト s79480898