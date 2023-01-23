『【セット商品】IKEA イケア 収納コンビネーション パイン トレイx2個 ボックスSサイズx2個 32x44x53cm v0046 TROFAST トロファスト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 14時 36分に出品され04月04日 14時 36分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フレーム・トレイ(2個)・収納ボックスS (2個)のセットになります
【フレーム】 ※組立サイズ
奥行き: 44cm
高さ: 53cm
幅: 32cm
素材：パイン無垢材 着色アクリルクリアラッカー
【トレイ】 (2個)
高さ: 5cm
長さ: 42cm
幅: 30cm
重さ: 0.35 kg
【収納ボックス】S (2個)
高さ: 10cm
長さ: 42cm
幅: 30cm
重さ: 0.35 kg
素材：ポリプロピレンプラスチック
中性洗剤を含ませた布で拭いてください
きれいな布でから拭きしてください
仕切り付きのトレイは、カラーペンやビーズ、ひも、おもちゃのフィギュアなどの小さなものを見つけやすくなります
中身を汚れやホコリから守りたいときは、別売りのTROFAST トロファスト ふたを組み合わせられます
フレームはガイドレール付き。ボックスや棚板を好きな高さに取り付けられます
※カラーバリエーションは2色です。
グレー イエロー s19480896
グレー ホワイト s79480898
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落札価格7588円
772 入札履歴
終了
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