『キングジム めざましイヤホン ホワイト NMR10 代引不可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 57分に出品され03月19日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様：

外形寸法: 約W106xD30xH20mm ※イヤホン・コード含まず

質量: 約50g ※電池・ステレオミニプラグケーブル含まず

画面: TNモノクロLCD(数字・アイコン表示)

セット範囲: アラーム機能:1分単位、最大24時間00分、タイマー機能:1分単位、最大99分

電源: 単4アルカリ乾電池または単4形エネループx1本(別売)

電池寿命: アルカリ乾電池使用時 約6ヶ月・エネループ使用時 約4ヶ月 ※振動の強さは3段階の「中」で1日1回アラームを使用した場合 ※使用条件により異なります。

コード長: 本体 約1.1m(Y型) ※左右のコードの長さが同じです。 ステレオミニプラグケーブル 約50cm(ストレート-L型)

インターフェイス: 3.5Φステレオミニジャック(外部入力端子)

精度: 月差±30秒

セット内容: 「めざましイヤホン」本体/イヤピース(XS、S、M、L)/ステレオミニプラグケーブル/取扱説明書(保証書付)

仕様2：イヤホン仕様

型式: ダイナミック型

ドライバー径: Φ10.5mm

出力音圧レベル: 94dB/mW

インピーダンス: 19Ω

再生周波数帯域: 20〜20000Hz

最大入力: 100mW