『ライブブロードキャストアームフレキシブルデスク魔法カメラビデオライトマイクアーム調整可能ブラケットls04 06 08【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 05時 27分に出品され05月07日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
LS04 : LS06 : LS08
写真撮影アクセサリータイプ: ブームアーム
モデル番号: LS04 06 08
銘柄: VIJIM
LS04: Tube clamp live extension arm
LS06: Live two-section extension arm
LS08: Desktop C-clamp three-section extension arm
Feature: Fit for Video Light/Microphone/Camera
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落札価格7588円
135 入札履歴
終了
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