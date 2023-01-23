『ライブブロードキャストアームフレキシブルデスク魔法カメラビデオライトマイクアーム調整可能ブラケットls04 06 08【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 05時 27分に出品され05月07日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 LS04 : LS06 : LS08

写真撮影アクセサリータイプ: ブームアーム

モデル番号: LS04 06 08



銘柄: VIJIM



LS04: Tube clamp live extension arm

LS06: Live two-section extension arm

LS08: Desktop C-clamp three-section extension arm

Feature: Fit for Video Light/Microphone/Camera