『Free The Tone CS-8037 1.0m SPEAKER CABLE スピーカーケーブル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 22時 04分に出品され03月10日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Free The Tone CS-8037 1.0m SPEAKER CABLE スピーカーケーブル



【商品説明】

Free The Tone CS-8037 1.0m SPEAKER CABLE スピーカーケーブル



X00FKRKX46



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。