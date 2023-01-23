『Free The Tone CS-8037 1.0m SPEAKER CABLE スピーカーケーブル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 22時 04分に出品され03月10日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Free The Tone CS-8037 1.0m SPEAKER CABLE スピーカーケーブル
【商品説明】
Free The Tone CS-8037 1.0m SPEAKER CABLE スピーカーケーブル
X00FKRKX46
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 31.90 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7588円
973 入札履歴
終了
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