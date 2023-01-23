『フットマーク リュック 通学用カバン ラクサック RAKUSACK オリジナル 19L ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 11時 39分に出品され03月05日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フットマーク リュック 通学用カバン ラクサック RAKUSACK オリジナル 19L ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ42cmxヨコ28cmxマチ16cm

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・持ち手の全長:23cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:1030g



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 38.61 cm

奥行 : 47.24 cm

重量 : 1.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。