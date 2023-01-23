『フットマーク リュック 通学用カバン ラクサック RAKUSACK オリジナル 19L ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 11時 39分に出品され03月05日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フットマーク リュック 通学用カバン ラクサック RAKUSACK オリジナル 19L ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ42cmxヨコ28cmxマチ16cm
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・持ち手の全長:23cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:1030g
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 38.61 cm
奥行 : 47.24 cm
重量 : 1.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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フットマーク リュック 通学用カバン ラクサック RAKUSACK オリジナル 19L ブラック
¥ 7583
落札価格7588円
980 入札履歴
終了
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