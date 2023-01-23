『アウトドアプロダクツ リュック モダン ネイティブ 無地 PC収納 大容量 ネイビー2(プレーン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 04時 16分に出品され04月24日 04時 16分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック モダン ネイティブ 無地 PC収納 大容量 ネイビー2(プレーン)



【商品説明】

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 36.60 cm

奥行 : 51.60 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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大容量

ネイビー2(プレーン)