『アウトドアプロダクツ リュック モダン ネイティブ 無地 PC収納 大容量 ネイビー2(プレーン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 04時 16分に出品され04月24日 04時 16分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック モダン ネイティブ 無地 PC収納 大容量 ネイビー2(プレーン)
【商品説明】
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 36.60 cm
奥行 : 51.60 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7588円
681 入札履歴
終了
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