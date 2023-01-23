『(取寄) ケーツー キッズ チャーム スキー ポールズ キッズ K2 kids Charm Ski Poles【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 33分に出品され03月18日 13時 33分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：K2:ケーツー

商品名：Charm Ski Poles - Kids

チャーム スキー ポールズ - キッズ

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Purple

シャフト:アルミニウム

長さ:30インチ、32インチ、34インチ、36インチ、38インチ、40インチ、42インチ

長さ調節可能:いいえ

グリップ:ゴム

ストラップ:調整可能

バスケット:パフォーマンス，60mm

アクティビティ:オール-マウンテンスキー