『PGスーパークリア600 (観賞魚/水槽用品)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 14分に出品され03月04日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 PGスーパークリア600 (観賞魚/水槽用品) 【ジャンル・特徴】 観賞魚用LEDライト照度最高クラス12000Ｋの明るさ [ NLF-115 ]