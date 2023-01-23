『ナチュラルバランス ホールボディヘルス キャットフード 6.3ポンド(2.85kg)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 19時 36分に出品され04月04日 19時 36分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 2.85キログラム (x 1) 1451

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23.0×12.0×31.0cm

・本体重量:2850.0g

・原産国:アメリカ合衆国

・栄養成分:100g当り365kcal