『ペットカート 折り畳み 4輪 ストッパー付き 通気性抜群 小物入れ 手洗い可能 軽量 ドッグカート分離式 対面式 ペット用品収納 組立簡単 小動物 お出かけ ペット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 41分に出品され03月04日 08時 41分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品サイズ(幅X奥行X高さ)】:50×65×99cm

【商品説明】:ペットとのお散歩や、混雑したところへの移動などに便利です。 ペットが急に飛び出してケガをしないように、飛び出し防止リード付き。 使わないときはワンタッチで折りたたんでコンパクトに収納できます。 耐荷重15kg

【ペットと一緒におでかけ】:ペットとのお散歩や、混雑したところへの移動などに便利。 折り畳みができるので、収納もコンパクトにできる。

【折りたためる】:ワンタッチで車を収める/省スペ一ス。

【360回転】:前輪は360度回転するので、方向転換もスムーズ。

【ペットが外の様子が見えるメッシュ窓】:ペットが外の様子が見えるメッシュ窓。(ファスナーで開閉ができる)

【飛び出し防止のリード付き】:ペットが急に飛び出してケガをしないように、2頭分の飛び出し防止リードが備えてある。