『ゼンスイ 水中マルチカラーLED 600【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 03時 48分に出品され04月28日 03時 48分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンスイ 水中マルチカラーLED 600
【商品説明】
・シンプルタイマー機能
・簡単リモコン調色
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 7.90 cm
奥行 : 63.40 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7588円
57 入札履歴
終了
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