『ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O ライト 3kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 43分に出品され03月17日 07時 43分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O ライト 3kg
【商品説明】
・原産国:韓国
・商品モデル番号:18094
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×12.5×44cm
・種類:単品
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 26.70 cm
奥行 : 47.29 cm
重量 : 3.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7588円
360 入札履歴
終了
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