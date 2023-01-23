『ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O ライト 3kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 43分に出品され03月17日 07時 43分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O ライト 3kg



【商品説明】

・原産国:韓国

・商品モデル番号:18094

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×12.5×44cm

・種類:単品



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 26.70 cm

奥行 : 47.29 cm

重量 : 3.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。