『ヨドコウ ヨドグレーチング 細目U字溝ぶた ノンスリップグレーチング 荷重：T14 5NU15h25【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 12時 54分に出品され03月12日 12時 54分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ヨドコウ】メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。