『カラオケによるフィットネスkara-fit（カラフィット）ダンスダイエット3枚組コンプリートセットDVD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 13分に出品され03月14日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カラオケによるフィットネスkara-fit（カラフィット）ダンスダイエット3枚組コンプリートセットDVD



【商品説明】

・【収録曲】?学園天国 ?メモリーグラス ?イルカに乗った少年 ?恋のダイヤル6700 ?ボヘミアン ?愛をとりもどせ ?ノッテけ！メタボリックTonight

・カラオケを歌いながら楽しくエクササイズ



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。