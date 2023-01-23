『ベビーベッド 添い寝 防水 ベッドインベッド 持ち運び ベッド 新生児 コンパクト 寝返り防止 寝ぐずり解消 ベッドガード 転落防止 出産祝い【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 19分に出品され04月20日 06時 19分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名：ベッドインベッド
素材：コットン
カラー：全7色
サイズ：88*50*20cm/写真参考
充填物 ：ポリエステル
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落札価格7588円
617 入札履歴
終了
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