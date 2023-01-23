『スパーク ナショナルモデル 1/43 シボレー カマロ 1974-1975 IROC デイトナ #2 R.ピーターソン US226【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 11時 36分に出品され04月25日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1/43スケールのミニカー。スパーク ナショナルモデル 1/43 アストンマーチン DB3S 1957 コタッティ パシフィック コースト チャンピオンシップ 3位 #4 J.Graham。