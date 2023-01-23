『AIYIMA TPA3255 サウンドアンプ 300Wx2クラスDステレオ オーディオアンプHiFiアンプデジタルアンプ スピーカー用ホームシアターサ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 28分に出品され03月11日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 1.TPA3255は、クラスDの効率とハイエンドの音質を備えた高性能のクラスDパワーアンプです。

2.デバイスは、高度な統合フィードバック設計と独自の高速ゲートドライバーエラー修正（Purepath Ultra HD）を備えています。

3.デュアル 300W衝撃的な低音出力は、ほとんどのサイズとインピーダンス仕様のパッシブステレオスピーカーと互換性があります。

4.テキサスインスツルメンツ TPA3255 チップス，デジタルオーディオアンプBTLブリッジパワー出力300W * 2チャンネルデザイン、連続稼働時のTHDは0.03％未満。

5.製品には33V 4.1A PSE認証の電源アダプターが付属しています。 AIYIMA の製品はすべて18ヶ月の保証付きです。 保証期間中、不具合が生じた場合は、AIYIMA AUDIO サービスセンターにご連絡ください。