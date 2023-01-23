『AIYIMA TPA3255 サウンドアンプ 300Wx2クラスDステレオ オーディオアンプHiFiアンプデジタルアンプ スピーカー用ホームシアターサ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 28分に出品され03月11日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1.TPA3255は、クラスDの効率とハイエンドの音質を備えた高性能のクラスDパワーアンプです。
2.デバイスは、高度な統合フィードバック設計と独自の高速ゲートドライバーエラー修正（Purepath Ultra HD）を備えています。
3.デュアル 300W衝撃的な低音出力は、ほとんどのサイズとインピーダンス仕様のパッシブステレオスピーカーと互換性があります。
4.テキサスインスツルメンツ TPA3255 チップス，デジタルオーディオアンプBTLブリッジパワー出力300W * 2チャンネルデザイン、連続稼働時のTHDは0.03％未満。
5.製品には33V 4.1A PSE認証の電源アダプターが付属しています。 AIYIMA の製品はすべて18ヶ月の保証付きです。 保証期間中、不具合が生じた場合は、AIYIMA AUDIO サービスセンターにご連絡ください。
ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブラック WH-CH4
¥ 7588
ランフォンズ (Runphones) Classic スポーツヘッドホン Sサイズ ブラック RC2BS
¥ 7588
国内正規品 DUNU インナーイヤー型イヤホン TITAN 1 DN-T1
¥ 7588
ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO NERO M-DX230-ZN
¥ 7588
楽器 マレットの定番プレイウッドPLAYWOOD)マレット バロックティンパニ用 T-2BQ
¥ 7587
Creative SXFI Gamer Super X-Fi BATTLEモード FPS CommanderMic PC/PS4/Switch USB
¥ 7587
3APLUS WTD-3 ヘッドホン 有線 開放型 ヘッドフォン オンイヤーヘッドフォン 手作り 木製 ハイレゾ 高精度ナイロン編みケーブル 1.5m
¥ 7587
JVCケンウッド Victor HA-NP35T ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け
¥ 7587
Blue Ever Blue Model1001 BK
¥ 7587
PRYME BLU PTT スーパーミニ ワイヤレス PTTボタン ストラップ付き Zello Wave Communicator ESCh
¥ 7587
進化版 Bluetooth5.0第2世代 Bluetooth イヤホン スポーツ ブルートゥース イヤホン 低音重視 マイク付き ワイヤ
¥ 7587
Xiaomi Buds 3T Pro カーボンブラック
¥ 7587
Xiaomi Buds 3T Pro グロスホワイト
¥ 7587
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /
¥ 7587
ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き グリーン MDR-XB550AP G
¥ 7587
Ztella スタンダードバージョン DAC Hi-Fi 変換 ケーブル ハイレゾ オーディオコーデック USB TypeC TypeA ヘッドホン
¥ 7587
Noble audio FALCON 2 Bluetooth ワイヤレスイヤホン NOB-FALCON2 ホワイト 防水 IPX7 マイク付き
¥ 7587
【2022年 Bluetooth イヤホン】 Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン 両耳 左右分離型 最大40時間音楽再生 瞬時接続
¥ 7587
落札価格7588円
41 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！