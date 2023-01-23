『[RATOM] サウンドバー テレビ スピーカー pc クリア音質・壁掛け対応・エントリーモデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 16時 49分に出品され03月24日 16時 49分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【王道エントリーモデルで全完備】はじめてのサウンドバーに最適な機能を全て詰め込みました。最も大事なサラウンド部分には、高性能なスピーカーユニットを4基搭載しているためクセが少なく奥行きのあるクリアサラウンドを楽しむことができます。さらには、音楽や映画、ニュースに最適な自動調整モードがあるため、ワンタッチで最適な音源を楽しむことができます。接続は簡単な付属のケーブル1本だけでもできますし、Bluetoothで手軽に無線接続することもできます。 【明瞭なクリアサラウンド】テレビ視聴や映画鑑賞、音楽再生など幅広い利用シーンに適した透き通ったクリアサラウンドを奏でるサウンドバースピーカーです。薄型テレビには搭載できないドシッとしたサイズ感のパワースピーカーユニットを4基も搭載したこと