『ユノックス HOYA クリスタル 花瓶 Medium【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 09時 33分に出品され03月16日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユノックス HOYA クリスタル 花瓶 Medium



【商品説明】

ユノックス HOYA クリスタル 花瓶 Medium

・※ 箱に汚れがあります。ギフトにはご使用になれません。

・【サイズ】：約Φ11.2cm×高さ20cm

・【素材・材質】：クリスタルガラス

・日本製 HOYA が作ったクリスタルガラス製の花瓶です。高級感があります。

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【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。