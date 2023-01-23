『イエスフォーオール(Yes4All) ダンベル 可変式 23.8kg ダンベルプレート シングル ブラック 腕立て伏せ ウェイトトレーニン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 14時 22分に出品され03月17日 14時 22分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イエスフォーオール(Yes4All) ダンベル 可変式 23.8kg ダンベルプレート シングル ブラック 腕立て伏せ ウェイトトレーニン



【商品説明】

・シングルダンベル合計 : 23.8kg・内容 : 1組の41cm×3cmのハンドル、8つの2.3kgプレート、2つの1kgプレート、2つの0.6kgプレート・カラー : 2つー

・ハンドル : 36cmのダイヤモンドローレットクロームハンドル、滑りにくく、握れりやすい

・対象シーズン: オールシーズン

・素材 : 鉄製ウェイトプレート・対応 : 2.9cmの標準的なバー・仕上げ : ブラックペイント

・組み立て : 組み立てしやすい構造



【サイズ】

高さ : 8.89 cm

横幅 : 44.45 cm

奥行 : 48.26 cm

重量 : 24.49 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。