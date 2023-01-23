『津川洋行 Nゲージ 14045 銚子電気鉄道 デキ3 電気機関車 90周年トロリーポール仕様 車体色:赤電色 動力付【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 11時 46分に出品され03月04日 11時 46分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
津川洋行 Nゲージ 14045 銚子電気鉄道 デキ3 電気機関車 90周年トロリーポール仕様 車体色:赤電色 動力付
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 4.40 cm
奥行 : 8.60 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7587円
894 入札履歴
終了
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