『腰ベルト腰ホットベルト 温熱ベルト5種類調節 3段階ヒーター 液晶表示電熱式 USB充電式 自宅 ストレッチャー 寒さ対策日本語取扱説明書付【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 09時 13分に出品され04月16日 09時 13分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
腰ベルト腰ホットベルト 温熱ベルト5種類調節 3段階ヒーター 液晶表示電熱式 USB充電式 自宅 ストレッチャー 寒さ対策日本語取扱説明書付
【商品説明】
・軽量
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 19.50 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7587円
813 入札履歴
終了
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