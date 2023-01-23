『レイメイ藤井 双眼鏡 ワイドビュー ポロプリズム 5倍 対物レンズ20mm RXB904【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 23分に出品され03月14日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
明るく広い視界で見やすさ抜群のワイドビュー双眼鏡
星空観察からコンサート、劇場鑑賞まで幅広いシーン
【サイズ】W109xH49xD80mm
【倍率】5倍 【対物レンズ有効径】20mm 【実視界】11.4【見かけ視界】56.8
【レンズコート】マルチコート
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YASHIMA (八洲光学工業) Cマウント 対物レンズ鏡筒枠 TS-0109H
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落札価格7587円
318 入札履歴
終了
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