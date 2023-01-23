『molten(モルテン) バックパック40L LA0013【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 57分に出品され03月28日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サッカーボール

【商品名】

molten(モルテン) バックパック40L LA0013



【商品説明】

・Country of Origin: Made in China (where of origin may change without notice)

・Includes storage net for balls and shoes

・Material: nylon

・Outer Material: Nylon

・Product Size: 13.8 x 22.8 x 7.5 inches (35 x 58 x 19



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。