『スワンズ スポーツ サングラス エアレスコア Airless-Core SACR-0701_BK/R 日本製 ミラーレンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 07時 32分に出品され04月29日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スワンズ スポーツ サングラス エアレスコア Airless-Core SACR-0701_BK/R 日本製 ミラーレンズ



【商品説明】

・UVカット率99.9%以上

・サイズ:高さ4.2? 横幅14.1? / 重さ:20g

・フレームカラー:ブラック×レッド

・レンズカラー:シルバーミラー×スモーク

・可視光線透過率:13%(晴天~曇天向き)

・対象シーズン: オールシーズン

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。