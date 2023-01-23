『スワンズ スポーツ サングラス エアレスコア Airless-Core SACR-0701_BK/R 日本製 ミラーレンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 07時 32分に出品され04月29日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ スポーツ サングラス エアレスコア Airless-Core SACR-0701_BK/R 日本製 ミラーレンズ
【商品説明】
・UVカット率99.9%以上
・サイズ:高さ4.2? 横幅14.1? / 重さ:20g
・フレームカラー:ブラック×レッド
・レンズカラー:シルバーミラー×スモーク
・可視光線透過率:13%(晴天~曇天向き)
・対象シーズン: オールシーズン
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 17.20 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7587円
474 入札履歴
終了
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