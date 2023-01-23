『ツルミ キャブタイヤケーブル(完)x6m ( 801-00117829-9 ) (株)鶴見製作所【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 20時 21分に出品され04月03日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [仕様]

適合機種：80BA42.2-51/61

キャブタイヤケーブル（完）ｘ６ｍ

カテゴリ DIY、工具

その他DIY、業務、産業用品 タグ ツルミ

キャブタイヤケーブル(完)x6m



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801-00117829-9

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(株)鶴見製作所