『タツノコVS.カプコン アルティメット オールスターズ(特典無し) - Wii【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 25分に出品され04月09日 04時 25分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Edition:通常版(特典なし)

・ジャンル：対戦格闘 ドリームタッグバトル

・発売元：カプコン

・人数：1〜2人（Wii版オリジナルゲーム 最大4人）

・発売日：2008年12月11日

・対象年齢：CERO[B] 12才以上対象