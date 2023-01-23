『YOYO(ヨーヨー) 6+カラーパック ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 30分に出品され04月19日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ベージュ BZ10104-06

・・PatternName:6+カラーパックColor:ベージュ

・生後6ヶ月以降のお子さまに最適な、多用途、コンパクト、丈夫なベビーカー。

・幅44 cmのコンパクトサイズで狭いドアでも楽に通り抜け可能（106x44x86cm）

・シートを外さずそのまま折りたためます（52x44x18cm）

・5点式シートベルト、リクライニングは無段階調節、フード背面にジッパー付きポケット、

・豊富なアクセサリーのラインアップにより、一台でお子さまの成長に合わせてアレンジでき、あらゆる場面のニーズに応えることができます。