『サボイ バッグ SM193804 レディース navy【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 10時 26分に出品され03月16日 10時 26分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サボイ バッグ SM193804 レディース navy



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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