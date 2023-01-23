『ウルフアンドグリズリー(Wolf & Grizzly) ファイヤーセーフ 20330002000000【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 22分に出品され03月30日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：シルバー

サイズ：W28.6cm×H27.8cm×D5cm

スタイル：焚き火台

サイズ:W28.6cm×H27.8cm×D5cm

収納時サイズ:W29.2cm×H10.5cm×D2cm

重量:910

素材:ステンレススチール

付属品:ジッパー式収納ケース