『ウルフアンドグリズリー(Wolf & Grizzly) ファイヤーセーフ 20330002000000【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 22分に出品され03月30日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：シルバー
サイズ：W28.6cm×H27.8cm×D5cm
スタイル：焚き火台
サイズ:W28.6cm×H27.8cm×D5cm
収納時サイズ:W29.2cm×H10.5cm×D2cm
重量:910
素材:ステンレススチール
付属品:ジッパー式収納ケース
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落札価格7587円
233 入札履歴
終了
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