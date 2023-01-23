『DESCENTE デサント 野球 バックパック RYWH ロイヤル×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 22時 23分に出品され04月23日 22時 23分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DESCENTE デサント 野球 バックパック RYWH ロイヤル×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
【商品説明】
・カラー:RYWH(ロイヤル×ホワイト)
・サイズ:F(W34×H47×D22cm 約35L)
・対象シーズン: オールシーズン
・素材:本体正面部/合成皮革(表PU加工)、本体側面部・底部/ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 54.00 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7587円
124 入札履歴
終了
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