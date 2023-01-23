『サイトウ Saito ビブラフォン用マレット 大井貴司モデル レギュラー 毛糸巻ヘッド 硬度:HH(ヘビーハード) 長さ:31cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 03時 22分に出品され03月21日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サイトウ Saito ビブラフォン用マレット 大井貴司モデル レギュラー 毛糸巻ヘッド 硬度:HH(ヘビーハード) 長さ:31cm



【商品説明】

・その圧倒的音圧は無類!

・ジャズビブラフォン奏者、大井貴司氏シグネーチャーモデル。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・奏者のイメージをリアルに再現する汎用性の高いハイスペックモデル。

・柄について:インドネシアから買付けした曲りの少ない天然籐のみを使用。直径はモデルごとにばらつきが出ないよう、0.5mm刻みの太さで選別しています。



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 44.50 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。