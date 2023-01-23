『デイトナ ヘンリービギンズ バイク用 バックパック 防水タイプ 16L ファスナー&折り曲げ式防水気室 内部小分けポケット 外部メッシュポケ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 14時 10分に出品され04月23日 14時 10分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デイトナ ヘンリービギンズ バイク用 バックパック 防水タイプ 16L ファスナー&折り曲げ式防水気室 内部小分けポケット 外部メッシュポケ



【商品説明】

・【仕様1】通勤から1泊二日程度のツーリングを想定した防水バック。

・【仕様2】容量:16、サイズ:奥行140x幅300x高さ400mm

・【仕様3】総重量:960g、素材:リップストップ

・【仕様4】バッグ内小分けポケット、表面分割式ファスナーポケット、左右メッシュポケット、背面ポケット

・【用途】バイク用 バックパック



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

ライト、レンズ タグ デイトナ

ヘンリービギンズ

バイク用

バックパック

防水タイプ

16L

ファスナー&折り曲げ式防水気室

内部小分けポケット

外部メッシュポケ