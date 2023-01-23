『リュック リュックサック レディース ショルダーバッグ レディースバッグ レザー カバン 韓国風 20代 30代 40代 彼女 プレゼント 2020 旅行バッグ 新作【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 19時 24分に出品され03月30日 19時 24分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特長 4色あり 本革使用
素材 牛革
仕様 内側
?ファスナーポケット×2
?フリーポケット×2
重量 約0.84kg(本体)
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落札価格7587円
200 入札履歴
終了
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