『リュック リュックサック レディース ショルダーバッグ レディースバッグ レザー カバン 韓国風 20代 30代 40代 彼女 プレゼント 2020 旅行バッグ 新作【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 19時 24分に出品され03月30日 19時 24分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特長 4色あり 本革使用

素材 牛革

仕様 内側

?ファスナーポケット×2

?フリーポケット×2

重量 約0.84kg(本体)

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