『[カリマー] ショルダーバッグ M shoulder Black(ブラック)【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 17時 55分に出品され04月15日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タテ29.5cmxヨコ42cmxマチ16cm

ポケットの数:4(外側2/内側2)

重量:380g

持ち手の全長:24cm

ショルダー全長:121cm

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [カリマー]

ショルダーバッグ

M

shoulder

Black(ブラック)