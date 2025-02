FENIX(フェニックス) LD12 XP-G2 R5 LED フラッシュライト 2017エディション 明るさ最高320ルーメン LD12【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

FENIX(フェニックス) LD12 XP-G2 R5 LED フラッシュライト 2017エディション 明るさ最高320ルーメン LD12



【商品説明】

・105mm (Length) x 21.5mm (Diameter)

・54-gram weight (excluding battery and body clip)

・Cree XP-G2 (R5) LEDwith a lifespan of 50,000 hours

・Digitally regulated output - maintains constant brightness

・Uses one AA (Ni-MH, Alkaline ) battery



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 7.90 cm

奥行 : 15.70 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。