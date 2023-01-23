『セイコー クロック 掛け時計 置き時計 兼用 月めくりカレンダー 電波 デジタル 六曜 温度 湿度 表示 茶 メタリック SQ421B SE【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 06時 10分に出品され04月19日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セイコー クロック 掛け時計 置き時計 兼用 月めくりカレンダー 電波 デジタル 六曜 温度 湿度 表示 茶 メタリック SQ421B SE



【商品説明】

・サイズ:28.6×29.0×2.5cm(掛けた状態) 27.9×29.0×10.3cm(置いた状態)

・ムーブメント:電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)/電波OFFつき

・メーカー型番:SQ421B

・原産国:中国

・本体重量:0.82kg

・機能:2099年までのフルオートカレンダー/温湿度表示(温度測定範囲:0~40 測定精度:±2、湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25))/六曜表示/月めくり機能/12時間制・24時間制切替式/カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)/電池切れ予告機能/置用スタンドつき

・素材・材質:プラスチック枠



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 31.90 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。