『パナソニック(Panasonic) スポットライト(スティックタイプ) LGW40260LE1 80形 拡散 オフブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 19時 52分に出品され04月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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LED(電球色タイプ)
色温度：2700K
光源寿命40000時間(光束維持率70％)
灯具部幅：φ57mm
長：117mm
地上高：76mm
質量：1.2kg
器具光束：570lm
電圧：100V
消費電力：8.2W
消費効率：69.5lm/W
【アルミダイカスト】オフブラック
【ガラスパネル】透明
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落札価格7587円
962 入札履歴
終了
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