『パナソニック(Panasonic) スポットライト(スティックタイプ) LGW40260LE1 80形 拡散 オフブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 19時 52分に出品され04月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LED(電球色タイプ)

色温度：2700K

光源寿命40000時間(光束維持率70％)

灯具部幅：φ57mm

長：117mm

地上高：76mm

質量：1.2kg

器具光束：570lm

電圧：100V

消費電力：8.2W

消費効率：69.5lm/W

【アルミダイカスト】オフブラック

【ガラスパネル】透明