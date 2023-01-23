『国内正規品 Skullcandy(スカルキャンディー) INDY ANC 完全ワイヤレス Bluetooth 5.0 ノイズキャンセリング イヤホン CHILL GREY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 13時 37分に出品され03月30日 13時 37分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ノイズキャンセリング

防水・防滴

音量調節

ユニバーサルフォンコントロール

マイク機能

家電＆カメラ/イヤホン・ヘッドホン/イヤホン・ヘッドホン本体/イヤホン