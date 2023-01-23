エツミ ワンタッチレンズキャップ（43mm用） E-6491 〔×10セット〕【お歳暮】

商品情報

ワンタッチレンズキャップ(43mm用)

エツミ ワンタッチレンズキャップ（43mm用） E-6491 〔×10セッ

エツミ ワンタッチレンズキャップ（43mm用） E-6491 〔×10セット〕

/-- 格安 通販 安い おすすめ --/

【商品名】 （まとめ） エツミ ワンタッチレンズキャップ（43mm用） E-6491 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 ワンタッチレンズキャップ(43mm用) [ E-6491 ]/【メーカー名】エツミ【型番】E-6491 レンズをキズやゴミから守ります。ワンタッチで取付け・取外しができます。フィルターを装着したままでも取付けられます。 サイズ/仕様:外つまみ型 (約):厚み7×つまみ側46.5×外枠48mm 製品重量:重量(約):6g 材質:プラスチック パッケージ外寸(約)奥行×横幅×高さmm:D10×W85×H135mm 原産国:台湾 43mm用・・・続きは下へ