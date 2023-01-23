『DAddario ダダリオ スピーカーケーブル Custom Series Speaker Cable PW-S-25 (7.6m Pho【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 15時 31分に出品され03月14日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーディオ用スピーカーケーブル

【商品名】

DAddario ダダリオ スピーカーケーブル Custom Series Speaker Cable PW-S-25 (7.6m Phone-Phone) 【国内正規品】



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 5.69 cm

横幅 : 22.91 cm

奥行 : 29.39 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

セラーコードX0002H0C7W